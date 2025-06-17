Экс-тренер петербургского «Динамо» Гришин поддержал идею включения клуба в КХЛ

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Динамо», а ныне наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин поддержал идею включения клуба с берегов Невы в КХЛ.

«В спортивном и организационном плане клуб имеет все возможности для того, чтобы играть в КХЛ. Глядя на то, как работает школа, как играют обе молодёжные команды, как выступает первая команда — всё здорово. Возможно, не хватает общего бюджета, учитывая ситуацию в стране, возможности спонсора, для КХЛ нужны траты на другом уровне, и обеспечить их сейчас клубу не могут.

А так даже по подбору игроков, если точечно усилиться, не обязательно даже менять половину команды. Если взглянуть на прошлый сезон, вполне можно собрать боевой коллектив с прицелом на плей-офф. Виден профессиональный подход во всём, во всех службах, не везде даже и в КХЛ можно встретить такую чётко выстроенную работу.

Будем надеяться, что ситуация изменится, потому что разговоры об этом идут давно, город достоин двух команд. Хоккей в Санкт-Петербурге любят, свои болельщики у «Динамо» есть. И «Юбилейный» мы собирали, и в «Ледовом дворце» зрители будут.

Понятное дело, что СКА — флагман, они проводят невероятную маркетинговую работу, заполняли огромную арену на 20 с лишним тысяч, сам был не раз свидетелем. Но и у нас был свой зритель, в финале мы ждали аншлаги, даже по ходу регулярного чемпионата мы собирали по 3,5-4 тыс. болельщиков. С переходом в КХЛ база болельщиков увеличилась бы кратно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.