Защитник «Нэшвилла» Йози заявил об обнаружении у него заболевания, связанного с сердцем

Швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози заявил об обнаружении у него синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS) — состояния, при котором переход из положения лёжа в положение стоя вызывает аномально большое увеличение частоты сердечных сокращений. Симптомы включают в себя головокружение, проблемы с мышлением, нечёткость зрения, слабость.

После сотрясения мозга Роман Йози страдал от головных болей и боялся, что его мозг был повреждён из-за очередного сотрясения. Однако проверка в Денвере показала, что его мозг в порядке, но он действительно страдает от POTS, который также может вызывать головные боли, усталость и т. д.

«За последние восемь недель я прошёл интенсивную терапию, которая также включала приём бета-блокаторов. С тех пор я чувствую себя намного лучше. Я вновь обрёл веру в то, что снова буду на 100% в форме и смогу полноценно помочь «Нэшвиллу» в НХЛ и сборной Швейцарии на ОИ-2026», — приводит слова Йози Blick.