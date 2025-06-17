Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Меня бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда». Фетисов — о недопуске России на ОИ

«Меня бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда». Фетисов — о недопуске России на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о замене сборной России по хоккею командой Франции на Олимпийских играх — 2026.

«Это неприятная новость, хотя и ожидаемая. Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Материалы по теме
Плющев: французы на ОИ — это не тот уровень, но ребятам из ИИХФ нравится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android