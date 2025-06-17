«Меня бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда». Фетисов — о недопуске России на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о замене сборной России по хоккею командой Франции на Олимпийских играх — 2026.

«Это неприятная новость, хотя и ожидаемая. Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.