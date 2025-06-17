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ФХР прокомментировала игры российских хоккеистов с клубами CHL в Канаде

ФХР прокомментировала игры российских хоккеистов с клубами CHL в Канаде
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Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала игры российских хоккеистов с клубами CHL в Канаде.

«Хоккейный турнир в Канаде организован американским гражданином Дэном Мильштейном, хоккейным агентом, не аккредитованным на территории России. Мильштейн проводит это мероприятие не первый год. Турнир не имеет отношения ни к сборной России, ни к Федерации хоккея России, это частное мероприятие частного лица», — приводит заявление ФХР «РБК-Спорт».

Напомним, российские хоккеисты в Канаде сыграют с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) впервые с 2019 года. В составе сборной России в основном будут игроки 2008-2009 годов рождения из хоккейной системы ЦСКА, а также представители «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора».

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