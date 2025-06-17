Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА заключит с Никитиным и его тренерским штабом пятилетние контракты

ЦСКА заключит с Никитиным и его тренерским штабом пятилетние контракты
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА в ближайшее время объявит о заключении пятилетних контрактов с главным тренером Игорем Никитиным, старшим тренером Дмитрием Юшкевичем, тренером Александром Поповым, тренером по вратарям Рашитом Давыдовым и тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

Отметим, что Никитин ранее уже работал с ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к Кубку Гагарина.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игорь Никитин в ближайшее время возглавит ЦСКА, стал известен весь его тренерский штаб
Материалы по теме
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android