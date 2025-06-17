Нападающий Иван Воробьёв может отправиться в Северную Америку

Как стало известно «Чемпионату», 23-летний бывший нападающий «Витязя» Иван Воробьёв может отправиться в Северную Америку. Он был задрафтован клубом «Сент-Луис Блюз» в 2021 году в седьмом раунде под общим 198-м номером.

В прошлом году Иван здорово проявил себя в лагере новичков «Сент-Луиса», оформив хет-трик в одном из выставочных матчей. В прошедшем сезоне Воробьёв стал четвёртым бомбардиром «Витязя», набрав 26 (13+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами, а также что подмосковный клуб может сняться со следующего сезона из‑за отсутствия достаточного финансирования.