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В «Барысе» назвали имя нового генерального директора

В «Барысе» назвали имя нового генерального директора
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Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«Сакен Мусайбеков обладает управленческим опытом в сфере спорта. В последнее время Сакен Жунусбекович трудился на посту генерального директора Казахстанской федерации хоккея», — сказано в сообщении команды.

Отметим, что прошлый генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев покинул пост 8 апреля 2025 года.

Напомним, по итогам сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.

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