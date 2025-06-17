В «Барысе» назвали имя нового генерального директора

Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«Сакен Мусайбеков обладает управленческим опытом в сфере спорта. В последнее время Сакен Жунусбекович трудился на посту генерального директора Казахстанской федерации хоккея», — сказано в сообщении команды.

Отметим, что прошлый генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев покинул пост 8 апреля 2025 года.

Напомним, по итогам сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.