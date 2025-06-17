Владимир Крикунов: жду очередную перестройку ЦСКА при Никитине

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от ЦСКА в новом сезоне под руководством Игоря Никитина.

«Я жду очередную перестройку ЦСКА, сейчас Никитин будет набирать игроков под себя. При этом пока московские команды на трансферном рынке не сильно активны», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА в ближайшее время объявит о заключении пятилетних контрактов с главным тренером Игорем Никитиным, старшим тренером Дмитрием Юшкевичем, тренером Александром Поповым, тренером по вратарям Рашитом Давыдовым и тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.