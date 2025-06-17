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«Лада» заключила контракт с нападающим Александром Хохлачёвым

«Лада» заключила контракт с нападающим Александром Хохлачёвым
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«Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Александром Хохлачёвым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Прошедший сезон Хохлачёв начинал в составе хабаровского «Амура», за который провёл 21 матч и набрал 3 (1+2) очка. По ходу сезона форвард был обменян в «Сочи», где принял участие в 42 матчах и набрал 17 очков — забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 31-летний нападающий провёл 565 матчей и набрал 323 очка — забросил 126 шайб и отдал 197 результативных передач. Александр Хохлачёв в КХЛ, помимо «Сочи» и «Амура», выступал за «Спартак», СКА и омский «Авангард».

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