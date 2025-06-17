Игорь Никитин стал главным тренером ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА заключил контракты с тренерским штабом, сообщает пресс-служба армейского клуба.

В него вошли: главный тренер Игорь Никитин, старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на пять лет, до конца сезона-2029/2030. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также завоевала три Кубка Континента (2019, 2020, 2021). В 2025 году Никитин во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина. С 2011 по 2018 год Игорь Валерьевич входил в тренерский штаб сборной России, вместе с которой стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2012, 2014).