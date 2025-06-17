Мильштейн рассказал об отношении в Канаде к играм с командой из России

Хоккейный агент и основатель Gold Star Hockey Дэн Мильштейн рассказал об отношении в Канаде к играм с командой из России. Напомним, сейчас проходит серия матчей российских хоккеистов с командами CHL.

«Особую атмосферу (в первом матче) создали наши соотечественники — порядка 80% зрителей на арене составили выходцы из России, пришедшие поддержать наших ребят с флагами, плакатами и другой символикой. Было по-настоящему трогательно видеть, как далеко от родины ребята чувствовали такую мощную поддержку. А победа в первом матче над канадцами в дни России сделала этот вечер поистине символичным и незабываемым», — цитирует Мильштейна «РБК Спорт».

По словам агента, негативной реакции на матчи с российскими хоккеистами не было. Он подчеркнул, что «спорт должен быть вне политики», и отметил, что приём был «довольно тёплым».

Российская команда начала серию с победы над сборной OHL (6:3). Вторая игра прошла на международном турнире Andrews International Hockey Showcase, где россияне также одержали победу над американской командой Aces (состоящую из игроков школ штата Колорадо) со счётом 7:3.