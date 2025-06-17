20-летний вратарь Волохин пополнил систему «Спартака» в результате обмена с «Сочи»

В обмен на денежную компенсацию в ХК «Сочи» новичком системы «Спартака» стал 20-летний вратарь Евгений Волохин. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Лучший вратарь Молодёжной лиги в сезоне-2023/2024, Волохин дебютировал на взрослом уровне КХЛ, проведя 28 матчей за «Сочи» в минувшем сезоне. За три года в МХЛ уроженец Ханты-Мансийска провёл 82 игры за «Мамонтов Югры», отражая 93,4% бросков при 51 победе и 11 матчах «на ноль». Также игрок молодёжной сборной России был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ в 2023 году.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что нападающий «Спартака» Николай Голдобин близок к обмену в СКА. В армейском клубе должен продолжить карьеру и форвард красно-белых Андрей Локтионов в качестве неограниченно свободного агента.