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Юрзинов-старший: годы «железного занавеса» национальный хоккей не имеет права упустить

Юрзинов-старший: годы «железного занавеса» национальный хоккей не имеет права упустить
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший заявил, что отсутствие международной практики у российских сборных не должно останавливать их развитие.

«Господа из ИИХФ недавно проинформировали, что мы не будем допущены к ближайшей Олимпиаде. Считаю, что тут нам нужно уходить от эмоциональных оценок — они малополезны. Наоборот, всю эту энергию отдать подготовке сборных к Кубку Первого канала, к турнирам молодёжных сборных. Годы «железного занавеса» национальный хоккей не имеет права упустить. Обязаны уделить дополнительное внимание сборной «Россия 25», юниорским и молодёжным командам.

Российский болельщик доказал, что готов ходить на российскую молодёжь, а не на сомнительных легионеров, к которым мы почему-то неравнодушны. Наверное, по инерции. В истории отечественного хоккея сборная всегда была превыше всего — и благодаря этому наш вид спорта был на витрине страны. Если не хотим потерять эту позицию, в условиях железного занавеса обязаны уделить этому институту ещё больше внимания», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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