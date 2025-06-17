Генменеджер сборной США: мы отправимся на Олимпиаду, чтобы выиграть золото

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин заявил о желании сборной США выиграть Олимпиаду-2026. Ранее американская сборная огласила имена шести первых игроков, которые примут участие в предстоящих Олимпийских играх.

«Мы отправимся в Милан, чтобы выиграть золото. Точка. Судя по игре сборных на Турнире четырёх наций, мы понимаем, что в таких матчах на площадке нет свободного пространства. Нужно уметь играть напряжённые матчи. Необходимо быть очень конкурентоспособными. Думаю, эти шесть игроков обладают всеми нужными навыками для побед в таких матчах», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.