Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер сборной США: мы отправимся на Олимпиаду, чтобы выиграть золото

Генменеджер сборной США: мы отправимся на Олимпиаду, чтобы выиграть золото
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин заявил о желании сборной США выиграть Олимпиаду-2026. Ранее американская сборная огласила имена шести первых игроков, которые примут участие в предстоящих Олимпийских играх.

«Мы отправимся в Милан, чтобы выиграть золото. Точка. Судя по игре сборных на Турнире четырёх наций, мы понимаем, что в таких матчах на площадке нет свободного пространства. Нужно уметь играть напряжённые матчи. Необходимо быть очень конкурентоспособными. Думаю, эти шесть игроков обладают всеми нужными навыками для побед в таких матчах», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.

Материалы по теме
Сборная США назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android