Генменеджер «Трактора» — о Дриджере: габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с канадским вратарём Крисом Дриджером.

«С подписанием Криса Дриджера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец — яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера. Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призёром чемпионата мира. Сейчас Крису нужен новый вызов, который он и получит в «Тракторе». Уверен, что наша организация и тренерский штаб помогут игроку с быстрой адаптацией и выходом на уровень топов в КХЛ», — цитирует Дриджера пресс-служба челябинского клуба.