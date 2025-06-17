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«Он станет звездой НХЛ». Североамериканский журналист — о будущем Матвея Мичкова

«Он станет звездой НХЛ». Североамериканский журналист — о будущем Матвея Мичкова
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Журналист Ник Триком высоко оценил способности российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова. Следующий сезон станет вторым для россиянина в НХЛ.

«Он станет звездой НХЛ. В первый год у Мичкова имелись свои трудности, какими бы обоснованными они ни были, но, даже несмотря на это, он стал лучшим снайпером «Флайерз» и забил больше всех голов среди новичков НХЛ. Кроме того, когда он играет с шайбой, он думает и двигается на шаг впереди всех на льду. И всё это к 20 годам, намного опережая график и с остальной частью состава, которую ещё нужно было сформировать вокруг него. Он станет следующим лицом франшизы «Флайерз» — вероятно, уже стал – и может стать кем-то гораздо более особенным», — цитирует Трикома Phillyvoice.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.

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