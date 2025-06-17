Форвард «Салавата Юлаева»: у «Локомотива» нет слабых мест, их оборона в полном порядке

18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский поделился эмоциями от дебюта в КХЛ. Форвард провёл семь матчей в плей-офф и отметился результативной передачей.

– В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграл с «Локомотивом». Вы впервые в своей карьере столкнулись с таким стилем игры?

– Да, я раньше с таким не встречался. Смотрел какие-то матчи «Локомотива» по телевизору, приходил на игры «Салавата» против ярославцев, поэтому понимал, что из себя представляет команда Игоря Никитина. Но когда столкнулся с этим соперником лично, понял, что у него нет слабых мест. Оборона у «Локомотива» в полном порядке.

– В финале верили в ярославский клуб?

– «Трактор» хорошая мастеровитая команда, которая играла в интересный хоккей, но я действительно был уверен в победе «Локомотива». В финале Кубка Гагарина у челябинцев не было шансов, — цитирует Жаровского официальный сайт МХЛ.