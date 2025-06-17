Никитин — об уходе из «Локомотива»: решил, что нужно двигаться дальше

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил своё решение покинуть «Локомотив» и перейти в армейский клуб.

— Какие ваши первые эмоции от возвращения в ЦСКА?

— Уже вовсю за работой, погрузились полностью. С ребятами из команды ещё не разговаривал, всё впереди. Трансферы, подготовка к предсезонке, работы хватает. Много моментов, которые нужно решить.

— От кого и когда поступило предложение возглавить московский клуб?

— От армейского руководства. Я взвесил все за и против, после чего принял такое решение.

— Насколько быстро вы приняли решение вернуться в ЦСКА?

— Получилось ситуативно: мы выиграли с Ярославлем чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям и пониманиям я решил, что нужно двигаться дальше, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.