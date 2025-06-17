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Генменеджер Канады выразил разочарование отсутствием сборной России по хоккею на ОИ-2026

Генменеджер Канады выразил разочарование отсутствием сборной России по хоккею на ОИ-2026
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Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Даг Армстронг выразил разочарование тем фактом, что Россия не примет участия в Олимпиаде 2026 года.

«Огорчает, что России не будет на этом мероприятии, но это, безусловно, не то, что участники Олимпиады могут контролировать. Вы должны играть с командами, которые есть в вашем расписании, и, к сожалению, на этот раз россиян там не будет», — цитирует Армстронга Sportskeeda.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.

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