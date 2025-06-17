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«Не знаю, у кого теплилась надежда». Тарасова — о недопуске хоккейной сборной России на ОИ

«Не знаю, у кого теплилась надежда». Тарасова — о недопуске хоккейной сборной России на ОИ
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с недопуском хоккейной сборной России на Олимпиаду. Ранее было подтверждено, что сборная Франции по хоккею заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Да что мы всё расстраиваемся? Разве непонятно было, что нас не допустят? Не знаю, у кого теплилась надежда на то, что сборной разрешат участвовать. У меня её не было. Те, кто может претендовать на ведущие позиции в том или ином виде, не будут допущены. Поэтому надо готовиться к следующему четырёхлетнему циклу, работать как никогда», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

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