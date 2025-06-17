Никитин: я бы не вернулся в ЦСКА, если бы была обида

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал возвращение в армейский клуб. Специалист уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год, с ним армейцы в сезоне‑2018/2019 выиграли Кубок Гагарина.

— Вы успели выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина, потом уступили всё тому же «Авангарду» в финале и были отправлены в отставку. Никаких обид на армейцев не осталось?

— Если бы была обида, я бы не вернулся. Я взрослый человек, это хоккей, достаточно всё по делу было. Я принял новый вызов как мотивацию, как дальнейший шаг в развитии, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.