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Цены на билеты на шестой матч финала Кубка Стэнли начинаются от $ 1000

Цены на билеты на шестой матч финала Кубка Стэнли начинаются от $ 1000
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В ночь на 18 июня в Санрайзе пройдёт шестой матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Цены на билеты на этот матч начинаются от $ 1000. Напомним, текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды», которая, в случае победы в завтрашней встрече, второй год подряд станет обладателем Кубка Стэнли. Матч начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: «Флорида»

Напомним, в прошлом сезоне-2023/2024 в финальной серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей и стала обладателем Кубка Стэнли. Приз самому ценному игроку плей-офф получил капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в этом сезоне также является одним из претендентов на «Конн Смайт Трофи».

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