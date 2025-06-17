Цены на билеты на шестой матч финала Кубка Стэнли начинаются от $ 1000

В ночь на 18 июня в Санрайзе пройдёт шестой матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Цены на билеты на этот матч начинаются от $ 1000. Напомним, текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды», которая, в случае победы в завтрашней встрече, второй год подряд станет обладателем Кубка Стэнли. Матч начнётся в 3:00 мск.

Фото: «Флорида»

Напомним, в прошлом сезоне-2023/2024 в финальной серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей и стала обладателем Кубка Стэнли. Приз самому ценному игроку плей-офф получил капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в этом сезоне также является одним из претендентов на «Конн Смайт Трофи».