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Игорь Никитин прокомментировал решение его штаба перейти за ним из «Локомотива» в ЦСКА

Игорь Никитин прокомментировал решение его штаба перейти за ним из «Локомотива» в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал решение его штаба перейти за ним из «Локомотива» в ЦСКА.

— Вместе с вами в Москву перебрался почти весь тренерский штаб «Локомотива». Это важный момент?
— Для меня было важно как для тренера, кто меня окружает. Рад, что рядом со мной трудятся такие профессионалы и люди с большой буквы. Это было их желание, насильно никого затянуть нельзя.

— Ходили разговоры, что тренер по вратарям Рашит Давыдов собирался улетать на работу в Америку. Это вы уговорили его остаться и работать в России?
— Это решение Рашита. Понятно, что я высказал свою точку зрения, но, повторюсь, это его решение. Он взрослый человек и сделал такой выбор для себя, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Эксклюзив
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
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