Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал решение его штаба перейти за ним из «Локомотива» в ЦСКА.

— Вместе с вами в Москву перебрался почти весь тренерский штаб «Локомотива». Это важный момент?

— Для меня было важно как для тренера, кто меня окружает. Рад, что рядом со мной трудятся такие профессионалы и люди с большой буквы. Это было их желание, насильно никого затянуть нельзя.

— Ходили разговоры, что тренер по вратарям Рашит Давыдов собирался улетать на работу в Америку. Это вы уговорили его остаться и работать в России?

— Это решение Рашита. Понятно, что я высказал свою точку зрения, но, повторюсь, это его решение. Он взрослый человек и сделал такой выбор для себя, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.