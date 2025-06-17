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Стюарт Скиннер назначен стартовым вратарём «Эдмонтона» на шестой матч финала Кубка Стэнли

Стюарт Скиннер назначен стартовым вратарём «Эдмонтона» на шестой матч финала Кубка Стэнли
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер назначен стартовым вратарём на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Это подтвердил сам хоккеист на пресс-конференции накануне встречи.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущей пятой встрече стартовым голкипером «Ойлерз» был Кэлвин Пикар, пропустивший четыре шайбы и впервые в текущем плей-офф, записавший на свой счёт поражение (2:5).

В ночь на 18 июня в Санрайзе пройдёт шестой матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Напомним, текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды», которая, в случае победы в завтрашней встрече, второй год подряд станет обладателем Кубка Стэнли. Матч начнётся в 3:00 мск.

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Цены на билеты на шестой матч финала Кубка Стэнли начинаются от $ 1000
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