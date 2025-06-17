Никитин: Радулов идёт своей дорогой, мы — своей. Общение не прекращается

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о расставании с нападающим «Локомотива» Александром Радуловым, которого он пригласил в ярославский клуб перед сезоном-2024/2025.

— С Александром Радуловым лично общались? Звали его за собой в ЦСКА?

— Общение не прекращалось и сейчас не прекращается. Санька идёт своей дорогой, а мы — своей. Остаёмся близкими по духу людьми, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» под руководством Никитина впервые в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина. Специалист покинул клуб и подписал пятилетний контракт с ЦСКА.