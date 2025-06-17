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Никитин: Радулов идёт своей дорогой, мы — своей. Общение не прекращается

Никитин: Радулов идёт своей дорогой, мы — своей. Общение не прекращается
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о расставании с нападающим «Локомотива» Александром Радуловым, которого он пригласил в ярославский клуб перед сезоном-2024/2025.

— С Александром Радуловым лично общались? Звали его за собой в ЦСКА?
— Общение не прекращалось и сейчас не прекращается. Санька идёт своей дорогой, а мы — своей. Остаёмся близкими по духу людьми, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» под руководством Никитина впервые в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина. Специалист покинул клуб и подписал пятилетний контракт с ЦСКА.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Эксклюзив
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
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Новости. Хоккей
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