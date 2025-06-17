Никитин — болельщикам «Локомотива»: мы заслужили право выбора честно выполненной работой

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что заслужил право выбирать себе клуб для продолжения карьеры после победы в Кубке Гагарина с «Локомотивом».

— Понимаете, что многие болельщики ярославского клуба сильно на вас обиделись?

— Нет никаких вопросов, я решение для себя принял, я за него отвечаю. Считаю, что мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили.

— Видел ваше обращение к ним, можете повторить эти слова?

— Мы своей работой заложили фундамент, который привёл к выигрышу «Локомотивом» Кубка Гагарина. Мы работали честно, а это главное, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.