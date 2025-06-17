Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Коростелёв подпишет двухлетний контракт со «Спартаком».

В прошлом сезоне 28-летний форвард выступал за челябинский «Трактор» и череповецкую «Северсталь». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне Коростелёв набрал 34 очка в 50 матчах — забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету форварда два гола и две голевые передачи в 21 матче за «Трактор».

Всего в КХЛ Коростелёв провёл 316 матчей и набрал 154 (94+60) очка. Нападающий выступал за владивостокский «Адмирал», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Северсталь» и «Трактор».