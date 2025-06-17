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Роман Ротенберг сделал хет-трик на Кубке Росконгресса на ПМЭФ

Роман Ротенберг сделал хет-трик на Кубке Росконгресса на ПМЭФ
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Бывший тренер СКА Роман Ротенберг сделал хет-трик на Кубке Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме.

Ротенберг играл за команду «Бизнес». В финале турнира ему предстоит встретиться с командой «Политика», которую тренирует Вячеслав Фетисов.

Напомним, ранее Ротенберг покинул пост главного тренера СКА и заявил, что в следующем сезоне сосредоточится на работе с детьми.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году пройдёт с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Основными темами обсуждения станут вопросы глобальной и российской экономики, а также социальные проблемы и развитие технологий.

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