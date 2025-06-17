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Коннор Макдэвид поделился настроем на шестой матч серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой»

Коннор Макдэвид поделился настроем на шестой матч серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился настроем на шестой матч серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я взволнован возможностью сравнять счёт в серии. Мы много раз отыгрывались по ходу плей-офф, многое было сделано для этого. Мы всё время об этом говорим. По какой-то причине наша команда не любит облегчать себе жизнь, и мы поставили себя в ещё одно трудное положение. Наша работа — найти выход из этого, и я ожидаю этого завтра», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня, начало — в 3:00 мск.

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