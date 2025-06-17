Драйзайтль: «Эдмонтон» ещё не показал свою лучшую игру в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2-3). В случае поражения «нефтяники» завершат сезон. В прошлом сезоне «Ойлерз» выиграли пять из шести матчей, в которых команда могла проиграть серию, включая три подряд победы в финале Кубка Стэнли.

«Наш прошлогодний опыт поможет, но для нас мало что изменилось. Если мы хотим выиграть серию, нам бы в любом случае пришлось выиграть эту игру здесь, на выезде. Так что для нас важно попытаться сделать нашу игру немного быстрее и лучше начать матч. Я думаю, мы ещё не показали своей лучшей игры, и, очевидно, сегодня вечером будет отличное время, чтобы это показать», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня, начало — в 3:00 мск.