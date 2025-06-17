Pittsburgh Hockey Now: Малкин и «Питтсбург» ещё не приняли решение о совместном будущем

Журналист Дэн Кингерски сообщил, что в «Питтсбург Пингвинз» ещё не приняли решение о продлении контракта с российским нападающим Евгением Малкиным. Ранее в СМИ появилась информация, что следующий сезон станет последним для россиянина в составе клуба.

«Фактически ни команда, ни игрок ещё не приняли решение, согласно источнику, непосредственно знакомому с ситуацией, и согласно недавним разговорам между руководством «Пингвинз» и лагерем Малкина. Эти разговоры между игроком и руководством были вызваны недавними сообщениями о предстоящем завершении карьеры Малкина в клубе. Идея о том, что заслуженному форварду могут указать на дверь, была немедленно отвергнута. Лагерь Малкина отказался рассуждать о перспективах после этого предстоящего сезона, но назвал любые новости о будущем россиянина «плохой информацией».

Если учесть, что «Пингвинз» хотят омолодить состав, нет никакой гарантии, что в клубе сделают Малкину контрактное предложение. Возраст Малкина и его ухудшающаяся игра, безусловно, работают против него, так же, как его мастерство и место среди великих игроков организации работают на него. В конце концов, «Пингвинз» на данный момент не хватает центральных нападающих.

Действительно, источники, близкие к Малкину, указали, что он рассмотрит своё будущее позже, в следующем сезоне, что кажется уместным. Но, похоже, ни команда, ни игрок ещё не приняли своего решения», — говорится в публикации Pittsburgh Hockey Now.