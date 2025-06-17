THW назвал двух российских игроков, которые обязательно должны быть выбраны на драфте НХЛ

Журналист The Hockey Writers Марк Шеиг назвал двух российских нападающих обязательным выбором для клубов НХЛ на предстоящем драфте 2025 года после первого раунда. Отмечены были нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский и форвард МХК «Динамо» СПб Даниил Прохоров.

«Жаровский — один из самых прогрессирующих игроков во всём драфте, он доминировал в МХЛ. Хотя у него есть очевидные вопросы о других аспектах его игры, если вы команда за пределами первого раунда, ищущая чистое мастерство, он, вероятно, ваш лучший вариант. В этом драфте не так много тех, кто может вывернуть защитников наизнанку в узких пространствах.

Прохоров сразу выделяется, как только вы его видите в первый раз. Он использует своё телосложение в 195 см и 95 кг, чтобы играть в жёсткий силовой хоккей, о котором знают противники. Поскольку команды всегда стремятся развивать потенциальных мощных форвардов, его выбор становится обязательным после первого раунда. Потребуется терпение, но потенциал оправдывает риск», — цитирует журналиста The Hockey Writers.