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THW назвал двух российских игроков, которые обязательно должны быть выбраны на драфте НХЛ

THW назвал двух российских игроков, которые обязательно должны быть выбраны на драфте НХЛ
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Журналист The Hockey Writers Марк Шеиг назвал двух российских нападающих обязательным выбором для клубов НХЛ на предстоящем драфте 2025 года после первого раунда. Отмечены были нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский и форвард МХК «Динамо» СПб Даниил Прохоров.

«Жаровский — один из самых прогрессирующих игроков во всём драфте, он доминировал в МХЛ. Хотя у него есть очевидные вопросы о других аспектах его игры, если вы команда за пределами первого раунда, ищущая чистое мастерство, он, вероятно, ваш лучший вариант. В этом драфте не так много тех, кто может вывернуть защитников наизнанку в узких пространствах.

Прохоров сразу выделяется, как только вы его видите в первый раз. Он использует своё телосложение в 195 см и 95 кг, чтобы играть в жёсткий силовой хоккей, о котором знают противники. Поскольку команды всегда стремятся развивать потенциальных мощных форвардов, его выбор становится обязательным после первого раунда. Потребуется терпение, но потенциал оправдывает риск», — цитирует журналиста The Hockey Writers.

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