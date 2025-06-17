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Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Брэди Лайлом

Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Брэди Лайлом
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Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Брэди Лайлом. Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, канадский игрок обороны подписал новое соглашение сроком до конца сезона-2026/2027.

Брэди присоединился к команде перед стартом сезона-2024/2025 и за 75 матчей набрал 30 очков при показателе полезности «+8» — забросил 13 шайб и отдал 17 результативных передач. По итогам сезона 26-летний игрок стал лучшим снайпером-защитником в команде, а также вошёл в тройку бомбардиров-защитников среди динамовцев.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило «Трактору».

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