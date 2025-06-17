Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА. Срок контракта со специалистом рассчитан на пять лет.

«Игорь мне симпатичен как тренер, он один из самых успешных и стабильных специалистов. Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно. Желаю ему удачи на тренерском мостике», — цитирует Фетисова ТАСС.

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также завоевала три Кубка Континента (2019, 2020, 2021).