Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА

Фетисов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА. Срок контракта со специалистом рассчитан на пять лет.

«Игорь мне симпатичен как тренер, он один из самых успешных и стабильных специалистов. Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно. Желаю ему удачи на тренерском мостике», — цитирует Фетисова ТАСС.

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также завоевала три Кубка Континента (2019, 2020, 2021).

Материалы по теме
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Эксклюзив
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android