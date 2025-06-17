«Это отражается на нашем хоккее и вызывает тревогу». Майоров — о недопуске России на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду. Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

— Конечно, отношусь к подобному решению плохо. Прискорбно, что мы пропускаем уже пятый крупный турнир подряд. Безусловно, это отражается на нашем хоккее. К сожалению, не с кем и не с чем сравнивать наш уровень, это вызывает тревогу.

— Будете ли следить за Олимпиадой без России?

— Постольку-поскольку. Точно так же, как за последним чемпионатом мира, который не вызвал какого-то интереса и ажиотажа без сборной России. Наших там нет, всё смотрится по-другому — будто это какой-то турнир, возникший из ниоткуда, — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.