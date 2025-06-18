Бобровский сократил отставание от национального рекорда Василевского в КС до трёх матчей

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вновь сократил отставание от национального рекорда Кубка Стэнли по числу матчей, принадлежавший Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 матчей в Кубке Стэнли.

36-летний Бобровский принял участие в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, который в эти минуты проходит Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена». Данная встреча стала для Сергея 117-й в карьере в Кубке Стэнли. Теперь он всего в трёх матчах от повторения рекорда Василевского.

«Флорида» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев льда. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «пантер».

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