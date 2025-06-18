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36-летний Бобровский приблизился к Гашеку и Баррассо по количеству игр в Кубке Стэнли

36-летний Бобровский приблизился к Гашеку и Баррассо по количеству игр в Кубке Стэнли
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в американом Санрайзе на льду «Амерант Банк Арена». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13    

Для Сергей Бобровского эта игра стала 117-й в карьере в Кубках Стэнли. Благодаря этому выходу на лёд российский вратарь приблизился к двум легендам НХЛ Тому Баррассо и Доминику Гашеку по количеству матчей в плей-офф среди голкиперов, на счету которых по 119 игр.

Рекорд по числу матчей в плей-офф среди вратарей принадлежит Патрику Руа с 247 играми. На втором и третьем местах находятся Мартин Бродо с 205 матчами и Марк-Андре Флёри, имеющий в активе 170 матчей. Замыкают пятёрку лучших Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).

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