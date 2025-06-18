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Райнхарт забил эффектный гол в ворота «Эдмонтона», перехватив шайбу и обыграв защитника

Райнхарт забил эффектный гол в ворота «Эдмонтона», перехватив шайбу и обыграв защитника
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт открыл счёт в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена». На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13    

На пятой минуте первого периода канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар сделал неточную передачу, после чего форвард хозяев Сэм Райнхарт ускорился и вышел один на один с вратарём. Бушар пытался исправить свою ошибку и отобрать шайбу у нападающего, сделав ему подножку, но Рейнхарт забросил в падении.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».

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