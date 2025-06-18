Райнхарт забил эффектный гол в ворота «Эдмонтона», перехватив шайбу и обыграв защитника

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт открыл счёт в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена». На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

На пятой минуте первого периода канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар сделал неточную передачу, после чего форвард хозяев Сэм Райнхарт ускорился и вышел один на один с вратарём. Бушар пытался исправить свою ошибку и отобрать шайбу у нападающего, сделав ему подножку, но Рейнхарт забросил в падении.

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Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».