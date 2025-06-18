«Флорида» — «Эдмонтон»: «Пантерз» после первого периода шестого матча КС выигрывают — 2:0

В эти минуты в американом Санрайзе на льду «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости начался второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

На пятой минуте встречи счёт открыл канадский форвард «пантер» Сэм Райнхарт. В концовке первой 20-минутки упрочил преимущество хозяев американский нападающий Мэттью Ткачук. Ассистировали ему два финна Ээту Луостаринен и Антон Лунделль.

Счёт в серии на данный момент 3-2 в пользу «Пантерз». В случае победы в сегодняшней встрече они могут во второй раз стать обладателями Кубка Стэнли.

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