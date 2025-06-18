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«Флорида» установила уникальное достижение XXI века в Кубке Стэнли

«Флорида» установила уникальное достижение XXI века в Кубке Стэнли
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«Флорида Пантерз» стала первой командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века, которой удалось забросить 90 и более шайб в одно розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13    

По информации лиги, шайба, заброшенная на пятой минуте первого периода канадским форвардом «Флориды» Сэмом Райнхартом, стала 90-й для клуба в текущем плей-офф НХЛ. Отмечается, что «Пантерз» стали первой командой текущего века, достигшей этой отметки и восьмой за всю историю.

Рекорд же истории НХЛ принадлежит «Эдмонтону», которым удалось в сезоне-1984/1985 забить 98 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

На момент написания новости идёт второй период, счёт —2:0 в пользу «Пантерз».

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