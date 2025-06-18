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«Флорида» ведёт после второго периода с «Эдмонтоном» в шестом матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» ведёт после второго периода с «Эдмонтоном» в шестом матче финала Кубка Стэнли
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» в эти минуты проходит шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своём льду канадский «Эдмонтон Ойлерз». После второго периода счёт 3:0 в пользу «Флориды».

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31    

Две шайбы были заброшены в первом периоде: канадским форвардом Сэмом Райнхартом на пятой минуте и нападающим Мэттью Ткачуком на последней минуте первой двадцатиминутки. На 18-й минуте второго периода Райнхарт забил ещё один гол, таким образом оформив дубль.

Отметим, что текущий счёт в финальной серии – 3-2 в пользу американского клуба. В случае победы в сегодняшнем матче «Флорида» второй сезон подряд станет обладателем Кубка Стэнли.

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