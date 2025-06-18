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Игроки «Флориды» повторили редчайшее достижение за всю историю финалов Кубка Стэнли

Игроки «Флориды» повторили редчайшее достижение за всю историю финалов Кубка Стэнли
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» в эти минуты проходит шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своём льду канадский «Эдмонтон Ойлерз». После второго периода счёт 3:0 в пользу «Флориды».

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

В составе «Пантерз» дублем отметился Сэм Райнхарт. Второй гол Сэма в этом матче стал для канадского форварда пятым в этой серии. Таким образом, Райнхарт стал уже третьим игроком «Флориды» в финале Кубка Стэнли — 2025, кому удалось забить как минимум пять голов в главной серии сезона НХЛ. Ранее этой отметки достигли Брэд Маршанд (шесть) и Сэм Беннетт (пять).

Брэд и два Сэма стали первым трио одноклубников в текущем 100-летии, каждому из членов которого удалось записать на свой счёт как минимум пять голов в главной серии сезона. За всю же историю североамериканской лиги подобным достижением в финале Кубка Стэнли ранее отмечались лишь игроки «Детройт Ред Уингз»: в 1955 году это сделали Алекс Делльвеккио, Горди Хоу и Тед Линдсэй. Спустя 70 лет их достижение повторили хоккеисты «Флориды».

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