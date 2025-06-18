Игроки «Флориды» повторили редчайшее достижение за всю историю финалов Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» в эти минуты проходит шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своём льду канадский «Эдмонтон Ойлерз». После второго периода счёт 3:0 в пользу «Флориды».

В составе «Пантерз» дублем отметился Сэм Райнхарт. Второй гол Сэма в этом матче стал для канадского форварда пятым в этой серии. Таким образом, Райнхарт стал уже третьим игроком «Флориды» в финале Кубка Стэнли — 2025, кому удалось забить как минимум пять голов в главной серии сезона НХЛ. Ранее этой отметки достигли Брэд Маршанд (шесть) и Сэм Беннетт (пять).

Брэд и два Сэма стали первым трио одноклубников в текущем 100-летии, каждому из членов которого удалось записать на свой счёт как минимум пять голов в главной серии сезона. За всю же историю североамериканской лиги подобным достижением в финале Кубка Стэнли ранее отмечались лишь игроки «Детройт Ред Уингз»: в 1955 году это сделали Алекс Делльвеккио, Горди Хоу и Тед Линдсэй. Спустя 70 лет их достижение повторили хоккеисты «Флориды».