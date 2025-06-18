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Райнхарт стал 11-м игроком с 20+ очками в этом плей-офф, это 4-й результат в истории НХЛ

Райнхарт стал 11-м игроком с 20+ очками в этом плей-офф, это 4-й результат в истории НХЛ
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт стал 11-м хоккеистом, набравшим 20 и более очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. За два периода шестого матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе (США, штат Флорида), Райнхарт оформил дубль, теперь на его счету 21 очко (9+12).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

11 игроков с 20+ очками в одном плей-офф — четвёртый результат в истории лиги, сообщает пресс-служба НХЛ. Лучшими показателями являются 14 таких хоккеистов в сезоне-1990/1991, 13 в сезоне-1982/1983 и 12 в сезоне-2017/2018.

Ранее планку в 20 набранных очков преодолели Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Эван Бушар (все трое — «Эдмонтон»), Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук, Брэд Маршан, Картер Вераге и Александр Барков (все пятеро — «Флорида»), а также Микко Рантанен («Даллас Старз»).

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