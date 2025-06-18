Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов выиграли второй подряд Кубок Стэнли в карьере

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.
По итогам сезона НХЛ-2024/2025 обладателями Кубка Стэнли стали двое россиян. Кубок стал вторым в карьере и вторым подряд для 36-летнего российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского и его соотечественника, 34-летнего защитника Дмитрия Куликова.
В минувшем сезоне они впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. При этом тогда же титул в составе «пантер» выиграл ещё и 33-летний нападающий Владимир Тарасенко, который нынешний сезон провёл в «Детройт Ред Уингз», поэтому число россиян в составе «Пантерз» сократилось.
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