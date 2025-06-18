Покер Райнхарта и 28 сейвов Бобровского в 6-й игре финала принесли «Флориде» Кубок Стэнли

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ своих ворот (96,55%). Его одноклубник нападающий Сэм Райнхарт оформил покер, две из четырёх его шайб были заброшены в пустые ворота. Единственный гол «Эдмонтона» на счету российского форварда Василия Подколзина, ещё одной шайбой отметился Мэттью Ткачук («Флорида»).

Сезон-2024/2025 в НХЛ завершён.

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