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Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 18 июня 2025, счет 5:1, финал плей-офф НХЛ 2024-2025

Покер Райнхарта и 28 сейвов Бобровского в 6-й игре финала принесли «Флориде» Кубок Стэнли
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ своих ворот (96,55%). Его одноклубник нападающий Сэм Райнхарт оформил покер, две из четырёх его шайб были заброшены в пустые ворота. Единственный гол «Эдмонтона» на счету российского форварда Василия Подколзина, ещё одной шайбой отметился Мэттью Ткачук («Флорида»).

Сезон-2024/2025 в НХЛ завершён.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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