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Форвард «Эдмонтона» Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет

Форвард «Эдмонтона» Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Примечательно, что для 40-летнего ветерана «Ойлерз» Кори Перри этот проигранный финал стал уже пятым за последние шесть лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном».

Напомним, что год назад Перри стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кто проигрывал в финале Кубка Стэнли в составе четырёх разных команд. При этом один раз канадец всё же становился обладателем главного трофея НХЛ — в 2007 году с «Анахайм Дакс».

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