Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи»

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

По итогам плей-офф обладателем «Конн Смайт Трофи» был признан нападающий «пантер» Сэм Беннетт. В плей-офф 28-летний канадец набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, в том числе забросив пять шайб в шести встречах финальной серии.

Конн Смайт Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

Напомним, что в минувшем сезоне эти команды уже встречались на аналогичной стадии сезона. Тогда «пантеры» впервые в истории стали чемпионом НХЛ, однако самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Год назад канадский форвард стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, получившим приз после поражения в финале. Ранее подобное удавалось Роже Крозье (в 1966 году), Гленну Холлу (в 1968-м), Реджи Личу (в 1976-м), Рону Хекстоллу (в 1987-м) и Жан-Себастьяну Жигеру (в 2003-м).