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Сэм Райнхарт оформил покер в завершающем матче Кубка Стэнли впервые за 103 года

Сэм Райнхарт оформил покер в завершающем матче Кубка Стэнли впервые за 103 года
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил четыре шайбы в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, итоговый счёт серии 4-2), который определил обладателя трофея в сезоне-2024/2025. Форвард «Пантерз» отличился на пятой, 38-й, 54-й и 55-й минутах игры, свои третий и четвёртый гол забив в пустые ворота.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Это первый случай за последние 103 года, когда в завершающей игре Кубка Стэнли был оформлен покер, сообщает Sportsnet Stats. В сезоне-1921/1922 это смог сделать Бейб Дай в матче между «Торонто Сент-Патрикс» и «Ванкувер Миллионэрис».

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