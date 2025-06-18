Сэм Райнхарт оформил покер в завершающем матче Кубка Стэнли впервые за 103 года

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил четыре шайбы в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, итоговый счёт серии 4-2), который определил обладателя трофея в сезоне-2024/2025. Форвард «Пантерз» отличился на пятой, 38-й, 54-й и 55-й минутах игры, свои третий и четвёртый гол забив в пустые ворота.

Это первый случай за последние 103 года, когда в завершающей игре Кубка Стэнли был оформлен покер, сообщает Sportsnet Stats. В сезоне-1921/1922 это смог сделать Бейб Дай в матче между «Торонто Сент-Патрикс» и «Ванкувер Миллионэрис».

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