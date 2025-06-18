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Сергей Бобровский вышел на 15-е место по победам в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский вышел на 15-е место по победам в Кубке Стэнли
Сергей Бобровский
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский одержал свою 61-ю победу в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему вышел на 15-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ. 36-летний голкипер превзошёл показатель Турка Брода (60) и догнал Хенрика Лундквиста и Тома Баррассо (по 61). Ближайшей целью для россиянина теперь является результат Кёртиса Джозефа (63).

Среди голкиперов, родившихся вне Северной Америки, Бобровский занимает по этому показателю третье место, уступая соотечественнику Андрею Василевскому (67) и чеху Доминику Гашеку (65).

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