«Флорида» установила уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Команда Пола Мориса защитила чемпионское звание, которое «Флорида» год назад завоевала впервые в истории клуба. Примечательно, что сегодня «Пантерз» установили уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ. Американская организация стала первой франшизой в этом 100-летии, которой удалось выиграть первое и второе чемпионство в клубной истории в течение двух подряд лет.

Рекорд по этому показателю принадлежит «Нью-Йорк Айлендерс» (четыре подряд чемпионства, начиная с первого в истории). В 1980 году «островитяне» впервые в клубной истории выиграли Кубок Стэнли, после чего в 1981-м, 1982-м и 1983-м подтверждали свою победу.

До «Флориды» подобным достижением (никогда не было титула, а следом два подряд) отмечались «Оттава Сенаторз» (1920-1921), «Детройт Ред Уингз» (1936-1937), «Филадельфия Флайерз» (1974-1975), «Эдмонтон» (1984-1985) и «Питтсбург Пингвинз» (1991-1992).